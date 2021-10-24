В Подмосковной Рузе разбился легкомоторный самолет

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, при крушении погибли два человека. Других подробностей пока не приводится. Агентство ТАСС уточняет, что крушение потерпел высокоплан «Аэропакт А-22». Это сверхлегкий летательный аппарат. От удара о землю он загорелся и сгорел практически полностью. Разрушений на земле нет. По одной из версий, причиной крушения стала ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело.
2021-10-24T16:31:22+03:00
2021-10-24T16:31:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 24 октября 2021
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