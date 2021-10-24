В Подмосковной Рузе разбился легкомоторный самолет

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, при крушении погибли два человека. Других подробностей пока не приводится. Агентство ТАСС уточняет, что крушение потерпел высокоплан «Аэропакт А-22». Это сверхлегкий летательный аппарат. От удара о землю он загорелся и сгорел практически полностью. Разрушений на земле нет. По одной из версий, причиной крушения стала ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело.