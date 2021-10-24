В Белгородской области водителям автобусов запретят перевозить пассажиров, если хотя бы один из них не надел маску

В Белгородской области водителям автобусов, троллейбусов и маршрутных такси запретят перевозить пассажиров, если хотя бы один из них не надел маску. Это распоряжение местных чиновников.

Водитель не имеет права отъехать от остановки, если в салоне находятся люди без средств индивидуальной защиты органов дыхания. Пассажиров без масок выявят в ходе рейдов, а нарушителей оштрафуют. Об этом говорится в документе с подписью замглавы Белгородской области Владимира Базарова к руководителям администраций муниципальных районов и городских округов региона. Меры чиновник объяснил ухудшением ситуации с ковидом. Он потребовал известить об этом руководство автовокзалов и автостанций о личной ответственности за нарушение масочного режима. Отмечу, что в различных регионах страны в транспорте нередко вспыхивают конфликты из-за нежелания пассажиров надеть маску. Один из последних нашумевших инцидентов произошёл в Воронеже, где из маршрутного такси местные жители выгнали темнокожего студента за то, что он опустил маску на подбородок, поскольку ему было трудно дышать. В ходе ссоры молодой человек разбил одному из оппонентов нос, пишет интернет-издание Подъём.

Роскачество ранее оценило эффективность защиты масок от коронавируса. Эксперты выяснили, что все индивидуальные средства защиты пропускают вирусы и не обеспечивают стопроцентной защиты от них, об этом сообщало агентство РИА.