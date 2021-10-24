Глава Роспотребнадозора призвала использовать предстоящие нерабочие дни для того, чтобы привиться от коронавируса

Глава Роспотребнадозора Анна Попова призвала использовать предстоящие нерабочие дни для того, чтобы привиться от коронавируса, и в этот период оставаться дома. Попова призвала ограничить контакты сейчас, чтобы «хорошо встретить Новый год». Ранее президент России Владимир Путин установил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. В ряде регионов приняли решение объявить их раньше
2021-10-24T16:04:15+03:00
2021-10-24T16:04:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:04, 24 октября 2021
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