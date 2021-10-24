Явка на президентских выборах в Узбекистане превысила 70%

ЦИК республики уже объявил выборы состоявшимися. Своих кандидатов выдвинули все пять официально зарегистрированных в стране партий, но безусловным фаворитом наблюдатели называют нынешнего главу государства Шавката Мирзиёева.

Огромная очередь из желающих проголосовать сегодня образовалась в первой половине дня у посольства Узбекистана в Москве. Многие из собравшихся раздавали своим соотечественникам еду и горячие напитки. Один из них, Нурислам, сказал корреспонденту «Эха Москвы», что делает это из желания помочь и останется здесь, пока будут приходить люди. Всего в очереди у посольства единовременно насчитывалось до двух тысяч человек.