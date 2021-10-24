На 73-м году жизни в Петербурге скончался Народный артист России, режиссер Александр Рогожкин

На 73-м году жизни в Петербурге скончался Народный артист России, режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин. Под его руководством сняты сериалы «Улица разбитых фонарей» и «Убойная сила». Он также был режиссером удостоенной госпремии и кинопремий «Ника» и «Золотой Орел» картины «Кукушка». Режиссер Александр Сокуров в интервью «Эху Москвы» назвал Рогожкина достойным человеком и профессионалом

В 2019 году Александр Рогожкин рассказывал, что перестал снимать, так как понял, что здоровья на борьбу с непрофессионализмом уже не хватает.