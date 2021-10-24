Российской гимнастке Ангелине Мельниковой не удалось завоевать золото Чемпионата мира в Японии

Изначально россиянка показала первый результат в вольных упражнениях на брусьях. Однако после протеста со стороны японки Маи Мураками судьи повысили ей оценку на одну десятую балла, и та стала чемпионкой домашнего первенства. В итоге у Мельниковой серебряная медаль. Ранее Мельникова выиграла золото в личном многоборье и бронзу в опорном прыжке.
2021-10-24T15:33:25+03:00
2021-10-24T15:34:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 24 октября 2021
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