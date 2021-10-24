В российском МИДе осудили новый порядок выдачи американских виз

Как написала в своем Telegram-канале официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова: «Госдеп превратил техническую процедуру в настоящий ад и издевательство на грани садизма». По оценке Захаровой, это удар по семьям и родственникам. Ранее госдеп решил отнести россиян, готовых оформить визу в США, к категории «бездомные национальности», к которой, помимо России, отнесены такие страны, как Иран, Ливия, Сирия и Венесуэла. К категории «бездомных национальностей» власти США относят заявителей из тех стран, где нет консульского представительства США или наблюдается неспокойная политическая обстановка.