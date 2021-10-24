Пресс-секретарь президента России Дмитрий песков анонсировал в обозримой перспективе новую встречу президентов России и США. По его словам, о дате встречи объявят, когда президенты примут соответствующее решение. Песков уже допускал встречу путина с Байденом в том или ином формате до конца года. Впрочем, официальный представитель Белого дома Джен Псаки тогда сказала, что ей ничего о предстоящем саммите неизвестно.