Пресс-секретарь президента России Дмитрий песков анонсировал в обозримой перспективе новую встречу президентов России и США. По его словам, о дате встречи объявят, когда президенты примут соответствующее решение. Песков уже допускал встречу путина с Байденом в том или ином формате до конца года. Впрочем, официальный представитель Белого дома Джен Псаки тогда сказала, что ей ничего о предстоящем саммите неизвестно.
2021-10-24T15:31:10+03:00
2021-10-24T15:31:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 24 октября 2021
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