В центре Москвы проходит встреча избирателей с депутатами ГД от КПРФ против ДЭГ и за свободу собраний

В центре Москвы, в Брюсовом переулке, проходит встреча избирателей с депутатами Госдумы от КПРФ против дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и за свободу собраний. Как рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» координатор Левого фронта Сергей Удальцов, на встрече собралось около 700 человек.

«Сегодня в Брюсовом переулке города Москвы, недалеко от мэрии, проходит массовые встречи граждан с депутатами Госдумы. Собралось около 700 человек, все высказываются резко негативно по итогам прошедших выборов в Госдуму», — рассказал он.

На встрече с депутатами Госдумы от КПРФ В.Рашкиным, Д.Парфеновым, С.Обуховым собравшиеся высказывают свое недоверие к проведенному на прошедших выборах в Госдуму электронного голосования, отмечая, что «их голоса были украдены».

«Выступают представители КПРФ, Левого фронта, других организаций, правозащитники. Они рассказывают, как идут судебные процессы, подано более 30 исков в разные суды Москвы по оспариванию итогов голосования на выборах в Госдуму. Рассказывают о перспективах обжалования в ЕСПЧ. Также требуют отменить ДЭГ и провести реформы избирательной системы, убрать те лазейки, для мошенников и фальсификаторов, которые сегодня присутствуют в большом количестве», — рассказал С.Удальцов.

Также на встрече обсуждается вопрос о необходимости сохранять пространство для собрания граждан и уличных акций протеста под «прикрытием эпидемиологической обстановки».

Встреча, по словам С.Удальцова, проходит в спокойной обстановке, «полиция не препятствует проведению этой акции, задержанных пока нет».