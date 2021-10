Эскперт по огнестрельному оружию рассказал, что Алек Болдуин нарушил правило обращения с оружием

Эскперт по огнестрельному оружию рассказал, что голливудский актер Алек Болдуин, застреливший оператора на съемочной площадке, нарушил первое правило обращения с оружием.

Болдуин не должен был направлять оружие в сторону живого человека, рассказал газете The New York Post консультант Брайан Карпентер. По его словам, в подобной ситуации не имеет значения, заряжен ли пистолет. Кроме того, обычно при стрельбе из реального оружия на съемочных площадках используются манекены, а не реальные персонажи фильма. Теперь же, уверен эксперт, Алеку Болдуину грозит ряд юридических проблем, включая уголовное преследование.

Вместе с тем, по сообщениям газет The New York Times и The Los Angeles Times, это уже не первый инцидент с оружием на съемках «Ржавчины». По словам бывших сотрудников площадки, реквизитное оружие дважды самопроизвольно выстрелило около недели назад. Тогда актеры обратились к ответственному за безопасность, однако не известно, ведется ли расследование. Один из собеседников изданий предположил, что проблемы с реквизитом могут быть связаны с низким бюджетом фильма.

Инцидент с участие голливудского актера Алекса Болдуина произошел в минувший четверг. В результате случайного выстрела из реквизитного оружия, в котором оказался боевой патрон, погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуз, его уже выписали из больницы.