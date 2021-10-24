Число заболевших Covid-19 за сутки в Подмосковье, по данным оперштаба, впервые превысило три тысячи человек

Число заболевших Covid-19 за сутки в Подмосковье, по данным регионального оперативного штаба, впервые превысило три тысячи человек. Ранее министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что в Подмосковье семь недель подряд фиксируется рост заболеваемости и госпитализации пациентов с коронавирусом. В свою очередь губернатор Андрей Воробьев признал, что ситуация с загруженностью больниц заметно осложнилась.

Специалисты прогнозируют, что нынешняя волна заболеваемости коронавирусом может продлиться до декабря.