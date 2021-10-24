Тысячи людей пришли на выборы президента Узбекистана к посольству республики в Москве

У здания димписсии этим утром стояла большая очередь.

Граждане и просто уроженцы Узбекистана собираются сегодня у посольства республики в Погорельском переулке. Какое-то время там было людно – желающие проголосовать заполонили и весь тротуар у диппредставительства, а затем плотная очередь перекинулась и на соседнюю улицу. Как пишет газета «Коммерсант», сотрудники диппредставительства насчитали на улице около двух тысяч человек. Всё пространство закрыли железными перегородками, а за пришедшими следил наряд полиции.

Сейчас толпы у посольства больше нет, однако люди подходят на избирательный участок постоянно и их быстро пропускают.

Также узбеки собираются и у памятника первому президенту республики Каримову, который стоит неподалёку. Люди фотографируются со статуей, иногда семьями, жмут ей руку или обнимают. Причем некоторые из них сказали «Эху Москвы», что вообще не знали о возможности проголосовать, а просто пришли сделать фото.

ЦИК Узбекистана уже признал выборы президента состоявшимися, поскольку явка на них превысила 50 процентов.