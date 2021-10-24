Саралиев назвал разрушительными для отношений США и РФ решение Госдепа о внесении россиян в список «бездомных наций»

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев назвал разрушительными для отношений США и России решение Госдепа включить россиян в список «бездомных наций» при выдаче виз. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Власть США системно разрушает международные отношения с Россией. Рекомендации от этого ведомства — подавать россиянам заявления на визы в Варшаве — это ни что иное, как очередная попытка эскалации дипломатической напряженности между нашими странами», — сказал Ш.Саралиев.

Ш.Саралиев отметил, что Россия вынуждена в подобных ситуациях отвечать симметрично.

«На протяжении нескольких лет ситуация только усугубляется. И не мы начали эту историю, американцы начали необоснованную высылку наших дипломатических сотрудников, закрывая наши консульства, и получив симметричный ответ с нашей стороны, теперь они говорят, что у них нет сотрудников, и и-за нестабильной политической ситуации в нашей стране они принимают это решение. Это абсолютно разрушает наши отношения», — отметил депутат.