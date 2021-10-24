Пандемия коронавируса существенно изменила рынок труда

Согласно исследованию портала «Зарплаты.ру», почти 40 процентов россиян сменили за это время сферу деятельности. Основными причинами смены работы респонденты назвали закрытие организации, проблемы с зарплатой, сокращения штатов и дополнительную нагрузку. При этом более половины опрошенных на новом месте стали зарабатывать больше и ничего менять не планируют. Помимо этого, 43 процента опрошенных получили дополнительное образование или прошли курсы переквалификации.
2021-10-24T14:35:43+03:00
2021-10-24T14:35:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 24 октября 2021
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