Ассоциация операторов фитнес-индустрии обратилась к арендодателям с просьбой снизить арендную плату до конца 2021 года

Ассоциация операторов фитнес-индустрии и главы крупнейших сетей фитнес-клубов обратились к арендодателям с просьбой снизить арендную плату на 50% до конца 2021 года. В регионах, где спортзалы закроют из-за локдауна, предлагается и вовсе отменить ее на время закрытия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на открытое письмо компаний. В начале октября глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина рассказала ТАСС, что из-за короонавирусных ограничений организация прогнозирует убытки в пределах 50-200 миллионов рублей в месяц.
2021-10-24T14:35:16+03:00
2021-10-24T14:35:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 24 октября 2021
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