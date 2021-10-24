Ассоциация операторов фитнес-индустрии обратилась к арендодателям с просьбой снизить арендную плату до конца 2021 года

Ассоциация операторов фитнес-индустрии и главы крупнейших сетей фитнес-клубов обратились к арендодателям с просьбой снизить арендную плату на 50% до конца 2021 года. В регионах, где спортзалы закроют из-за локдауна, предлагается и вовсе отменить ее на время закрытия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на открытое письмо компаний. В начале октября глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина рассказала ТАСС, что из-за короонавирусных ограничений организация прогнозирует убытки в пределах 50-200 миллионов рублей в месяц.