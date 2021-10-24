Оружие, с которым по улицам города Ярцева в Смоленской области ходил человек, оказалось игрушечным

Как рассказали ТАСС в региональном управлении МВД, игрушка изъята, личность молодого человека установлена. Его доставили в отдел полиции и сейчас опрашивают. Ранее встревоженные местные жители публиковали в соцсетях фотографии подозреваемого с автоматом в руках.
2021-10-24T14:34:23+03:00
2021-10-24T14:34:23+03:00
https://echo.msk.ru/news/2924650-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:34, 24 октября 2021
Загрузка комментариев...