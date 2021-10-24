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14:33, 24 октября 2021

В одном из сел Астраханской области произошла массовая драка

В одном из сел Астраханской области произошла массовая драка, сообщает региональное управление МВД. Наряды полиции развели конфликтующие стороны. Пятнадцать наиболее активных участников потасовки задержаны. Проводится доследственная проверка. Что именно послужило причиной конфликта, пока неясно.


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