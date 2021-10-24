В выборах президента Узбекистана к этому часу приняли участие более половины избирателей

Об этом сообщает Центризбирком страны. Между тем, ведомство еще несколько часов назад признало выборы состоявшимися, поскольку в голосовании приняли участие более 33% избирателей. Своих кандидатов зарегистрировали все пять официально действующих в стране партий, но главным претендентом на победу наблюдатели считают нынешнего главу государства Шавката Мирзиёева. Он возглавил Узбекистан в 2016-м году после внеочередных выборов, объявленных из-за смерти президента Ислама Каримова.

На нынешних выборах избирательные участки открыты в 49-ти странах, в том числе и при посольстве Узбекистана в Москве. Как сообщает корреспондент «Эха Москвы», в первой половине дня у посольства выстроилась огромная очередь из желающих проголосовать. Многие из них сначала фотографировались у памятника Каримову, установленному неподалеку.