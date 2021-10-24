Полиция Колумбии задержала лидера крупнейшего наркокартеля страны Дайро Антонио Усугу по прозвищу Отониэль

Полиция Колумбии задержала лидера крупнейшего наркокартеля страны «Клан залива» Дайро Антонио Усугу по прозвищу Отониэль. Как сказал в видеообращении президент Колумбии Иван Дуке, это самый серьезный удар по наркоторговле в стране в этом веке, сопоставимый с падением наркобарона Пабло Эскобара в 1990-х годах.

Дайро Усуга считался в стране самым разыскиваемым преступником. Местные власти обещали за информацию о его местонахождении 800 тысяч долларов, — пять миллионов. Задержанному наркобарону грозит экстрадиция в США.