Госдеп отнес желающих получить визу россиян к «бездомным национальностям»

К этой категории относятся заявители из тех стран, где нет консульского представительства США либо наблюдается нестабильная политическая обстановка. В перечень, помимо России, входят Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. Граждане России могут подавать документы на американскую визу в Варшаве. В мае, после того как США ввели в отношении России новый пакет санкций российское правительство внесло США и Чехию в список недружественных стран и запретило посольств этих государств в России нанимать на работу россиян.



Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев назвал разрушительными для отношений США и России решение Госдепа включить россиян в список «бездомных наций». Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы».