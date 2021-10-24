Правительство уточнило порядок работы учреждений культуры, а также больниц в «режим нерабочих дней»

Правительство уточнило порядок работы учреждений культуры, а также больниц в так называемый «режим нерабочих дней», введённый из-за ситуации с коронавирусом.

Двери театров и музеев в нерабочие дни останутся открытыми для посетителей. При этом помещения должны быть заполнены не больше чем наполовину. Людей туда пустят исключительно по цифровым кодам, с соблюдением противоэпидемических мер. Несовершеннолетним достаточно надеть маску. Остальные федеральные учреждения культуры в период с 30 октября по 7 ноября не будут работать, разъяснили в правительстве. Там уточнили, что после завершения выходной недели в театрах и музеях смогут находиться не больше 70-ти процентов посетителей от общей вместимости. Больницы и другие медицинские учреждения в последние дня октября – начале ноября работу продолжат. Не остановят госпитализацию для оказания экстренной или неотложной помощи в период нерабочих дней. Россиянам без документов о вакцинации или перенесённом ковиде после после того как их доставят в больницу сделают экспресс-тест на коронавирус. Посетителей пустят в медучреждение только после предъявления цифрового кода.

Ввести нерабочие дни с 30 октября распорядился президент Путин. В Москве и Подмосковье они продлятся с 28 октября.