Федеральные учреждения культуры, кроме музеев и театров, будут закрыты в нерабочие дни с 30-го октября по 7-е ноября

Об этом сообщается на сайте кабмина со ссылкой на решения, принятые на заседании 22 октября. Медицинские организации сохранят круглосуточный режим работы. При этом россиянам без документов о вакцинации или перенесенном ковиде при госпитализации в федеральные медучреждения будут делать экспресс-тесты.
2021-10-24T13:34:18+03:00
2021-10-24T13:34:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 24 октября 2021
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