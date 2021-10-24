Федеральные учреждения культуры, кроме музеев и театров, будут закрыты в нерабочие дни с 30-го октября по 7-е ноября

Об этом сообщается на сайте кабмина со ссылкой на решения, принятые на заседании 22 октября. Медицинские организации сохранят круглосуточный режим работы. При этом россиянам без документов о вакцинации или перенесенном ковиде при госпитализации в федеральные медучреждения будут делать экспресс-тесты.