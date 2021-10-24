Шесть человек погибли в результате ДТП в Калмыкии

Ночью на трассе «Астрахань — Элиста — Ставрополь» произошло лобовое столкновение междугороднего автобуса из Махачкалы с КамАЗом. Еще несколько человек пострадали, в т.ч. один – находится в тяжелом состоянии. По данным МЧС, всего в автобусе ехали 28 пассажиров. Возбуждено два уголовных дела — о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.