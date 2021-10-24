Несколько десятков заключенных в ИК-3 Калужской области вскрыли себе вены

Как рассказал «Медиазоне*» адвокат Юлия Чванова, таким образом они протестуют против избиений и условий содержания. Жалобы от заключенных начались после того, как колонию в марте возглавил Павел Рыженков — бывший замначальника владимирской ИК-3 строгого режима, известной как «Моторка». Сетевые издания не раз писали о «систематических избиениях» в этом исправительном учреждении.

Между тем, ФСИН опровергла информацию о попытке массового суицида в калужской колонии. Ситуацию в колонии проверит прокуратура.

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