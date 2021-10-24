Адвокат бывшего президента Грузии Ника Гварамия объявил об опасности для жизни Михаила Саакашвили

Политика скоро должны будут госпитализировать из-за голодовки.

Руководство Грузии намерено имитировать в тюремной больнице бунт, в результате которого бывший президент будет убит. Об этом объявил адвокат политика Ника Гварамия. По его словам, в медицинское учреждение уже перевели заключённых, которые должны осуществить этот план. Представитель экс-главы государства потребовал, чтобы Михаила Саакашвили перевели не в тюремную больницу, а многофункциональную клинику. Откуда адвокату стало известно об этом плане властей, он не уточнил.

На этой неделе состояние здоровья политика ухудшилось. Как отметил личный врач Саакашвили, ему пришлось сделать переливание крови. Бывший президент держит голодовку уже двадцать четвёртый день, он отказывается принимать пищу, пока находится под арестом.

В свою очередь представители грузинских властей неоднократно подчёркивали, что к Саакашвили не будет особого отношения, и что его переведут в ту же больницу, в которую отправили бы и других заключённых. Также министра здравоохранения Екатерина Тикарадзе говорила, что в тюремной клинике есть все условия для лечения экс-президента.

Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию перед муниципальными выборами, которые прошли в начале месяца. Ему предъявили обвинения в незаконном переходе границы, и, помимо этого, в отношении экс-президента в стране заведено несколько уголовных дел.