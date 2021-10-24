В России шестой день подряд, по официальным данным, от коронавируса умирает больше тысячи человек

Сегодня оперативный штаб сообщил, что скончались 1072 пациента, что всего лишь на несколько летальных случаев меньше вчерашнего максимума с начала пандемии. В Москве за сутки умерли 84 пациента. В столице выявлено новых заболевших больше пяти тысяч. Накануне было больше 7800. Как подсчитало агентство ТАСС, в целом за неделю в России обнаружили четверть миллиона новых инфицированных, что стало максимумом с начала пандемии.

Главный врач московской больницы №52 Марьяна Лысенко сообщила об увеличении числа пациентов с тяжелым течением COVID-19 в осеннюю волну пандемии. Накануне в Москве зафиксировали максимальную с конца июля суточную смертность от ковида — скончалось 82 человека.

Крупнейшие представители фитнес-индустрии в России попросили снизить арендную плату на 50% до конца года из-за приостановки работы спортивных клубов в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом «Эху Москвы» сказала глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Елена Силина отметила, что сейчас дорожает все, а это также ударяет по бизнесу.