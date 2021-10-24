Во ФСИН отрицают сообщения о попытке массового суицида в калужской колонии №3

В региональном управлении ведомства заявили, что информация об этом не соответствует действительности, передает «Интерфакс». Никаких дальнейших комментариев не последовало. Прокуратура начала проверку информации о попытке массового суицида в колонии под Калугой.

О том, что несколько десятков заключенных вскрыли себе вены, сообщила адвокат Юлия Чванова. Радиостанции «Эхо Москвы» она рассказала, что ранее осужденные жаловались на избиения и условия содержания. Адвокат Юлия Чванова сказала, что намерена в ближайшие дни приехать в эту колонию.

Накануне МВД объявило в розыск бывшего заключенного Сергея Савельева, который передал правозащитному проекту Gulagu.net видеоархив с пытками и изнасилованиями заключенных в Саратовской тюремной больнице. После публикации видео были возбуждены уголовные дела. Савельев выразил сожаления, что силовики не ищут настоящих преступников.

Недовольство заключёнными обращением и условиями, в которых они содержатся, — как правило из-за этого в колониях вспыхивали бунты. В середине месяца ЧП произошло в первой колонии строгого режима во Владикавказе. Родственники осуждённых жаловались на плохое обращение с ними в исправительном учреждении. В службе исполнения наказаний беспорядки в колонии объясняли провокацией двух заключённых. Они по официальной версии, не стали подчиняться требованиям сотрудников колонии во время обыска и призвали сокамерников устроить беспорядки. В бунте участвовали более двухсот человек, его подавляли силами Росгвардии.

В сентябре в колонии Хабаровского края двое заключённых погибли в результате ЧП. Во ФСИН говорили о массовой драке, правозащитный проект gulagu.net в свою очередь сообщал о бунте, который подавлял спецназ ФСИН.

В марте в колонии Каменск-Уральска в Свердловской области группа заключённых вскрыла вены, протестуя против постоянных издевательств со стороны других осуждённых и бездействия руководства колонии. Во ФСИН утверждали, что заключённые сломали 20 камер наблюдения, разбили окна и призывали других сидельцев к насилию.

Пожалуй, самым громким стал бунт полтора года назад в колонии Ангарска. В нём участвовало несколько сотен человек. Заключённые выступали против действий администрации учреждения. На плацу они забросали тюремщиков камнями, требуя сообщить, куда вывезли заключённых, до этого пытавшихся покончить с собой. Затем подожгли строения в промзоне. Около 20-ти человек в бараке нанесли себе телесные повреждения. Для подавления волнений привлекался спецназ главного управления ФСИН. Один человек погиб. После бунта в колонии возбудили несколько уголовных дел. Одно связано с руководством. Бывшего начальника колонии и ещё несколько сотрудников подозревают в халатности и превышении должностных полномочий, в результате чего заключенные подверглись пыткам. Бунт осуждённых также вспыхнул в прошлом году в одной из колоний Ульяновской области.

Правозащитники в ряде ЧП требовали прямого вмешательства в ситуацию российского президента.