Глава НФС Силина: Владельцам коммерческой недвижимости необходима господдержка, чтобы они смогли спасти фитнес-отрасль

Представители фитнес-индустрии в России попросили арендодателей снизить арендную плату на 50% до конца 2021 года, а в тех регионах, где деятельность фитнес-клубов приостановлена — на 100% в период закрытия. Как сказала глава Национального фитнес-сообщества России Елена Силина в эфире «Эха Москвы», поддержка необходима и самим владельцам коммерческой недвижимости, чтобы они могли пойти на встречу фитнес-отрасли и снизить арендную плату.

«Национальное фитнес-сообщество давно продвигает такую меру, как поддержка арендодателей, а в частности той недвижимости, которая сдается под физкультурно-оздоровительные объекты. Если говорить о пандемическом периоде, мы считаем, что важно поддержать держателей коммерческой аренды, которые предоставляют площади под фитнес в виде снижения налогооблагаемой базы для того, чтобы арендодатели могли пойти навстречу и фитнес-клубам по снижению стоимости. Поскольку аренда является одной из самых затратных статей в расходной части ведения бизнеса, то до введения ограничительных мер мы говорили о такой мере, которая стратегически необходима». – сказала глава НФС.

Владельцы коммерческой недвижимости в период пандемии и жестких ограничительных мер несут такие же серьезные потери, как и вся фитнес-индустрия, отметила Е.Силина, поэтому необходима поддержка со стороны властей, чтобы поддержать арендодателей, предоставляющих в аренду физкультурно-оздоровительным объектам, фитнес-клубам помещения, чтобы они могли понижать стоимость аренды.

В апреле 2021 года Национальное фитнес-сообщество уже обращалось с просьбой ввести специальные условия по аренде для восстановления посещаемости фитнес-клубов. Как отметила Е.Силина, необходимо внедрять радикальные меры поддержки для тех арендодателей, которые снизили аренду для фитнес-клубов. Также фитнес-сообщество предлагало для арендодателей ввести мораторий на увеличение тарифов на коммунальные услуги до 2023 года включительно, субсидировать процентные ставки по кредитам, полученным на приобретение и строительство объектов недвижимости.