Федеральные учреждения культуры, кроме музеев и театров, будут закрыты в нерабочие дни

Об этом сообщается на сайте правительства. Там же говорится, что медицинские организации продолжат оказание высокотехнологичной и неотложной помощи в этот период, передает ТАСС. Нерабочие дни введены по всей стране с 30-го октября по 7-е ноября, но власти регионов могут начинать их раньше. Так, в Москве этот период действует с 28-го числа