Федеральные учреждения культуры, кроме музеев и театров, будут закрыты в нерабочие дни

Об этом сообщается на сайте правительства. Там же говорится, что медицинские организации продолжат оказание высокотехнологичной и неотложной помощи в этот период, передает ТАСС. Нерабочие дни введены по всей стране с 30-го октября по 7-е ноября, но власти регионов могут начинать их раньше. Так, в Москве этот период действует с 28-го числа
2021-10-24T12:35:55+03:00
2021-10-24T12:35:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:35, 24 октября 2021
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