В Подмосковье впервые с начала пандемии зафиксировали за сутки больше трех тысяч новых инфицированных коронавирусом

В Подмосковье впервые с начала пандемии официально зафиксировали за сутки больше трех тысяч новых инфицированных коронавирусом. В России зарегистрировали больше 35,5 тысяч случаев заражения. Из них в Москве – более пяти тысяч, что почти на треть меньше, чем накануне, но растет смертность. В столице за сутки, по данным оперативного штаба, умерли 84 пациента. Вчера было 82. В целом по стране шестой день подряд от коронавируса умирают больше тысячи человек.