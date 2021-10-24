В Подмосковье впервые с начала пандемии зафиксировали за сутки больше трех тысяч новых инфицированных коронавирусом

В Подмосковье впервые с начала пандемии официально зафиксировали за сутки больше трех тысяч новых инфицированных коронавирусом. В России зарегистрировали больше 35,5 тысяч случаев заражения. Из них в Москве – более пяти тысяч, что почти на треть меньше, чем накануне, но растет смертность. В столице за сутки, по данным оперативного штаба, умерли 84 пациента. Вчера было 82. В целом по стране шестой день подряд от коронавируса умирают больше тысячи человек.
2021-10-24T12:34:17+03:00
2021-10-24T12:35:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:34, 24 октября 2021
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