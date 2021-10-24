Глава СК поручил принять дополнительные меры для экстрадиции из Черногории миллиардера Тельмана Исмаилова

Глава СК Александр Бастрыкин поручил принять дополнительные меры для экстрадиции из Черногории миллиардера Тельмана Исмаилова. Об этом сегодня сообщили ТАСС в следственном комитете. В ведомстве подчеркнули, что СК не получал от республики каких-либо документов по делу Исмаилова, которого в России подозревают в причастности к убийству двух предпринимателей, похищению человека и незаконному обороту оружия.

В пятницу стало известно, что задержанного по запросу России бизнесмена суд в Подгорице отпустил на свободу. Исмаилову было предоставлено политическое убежище.

Бывший замминистра иностранных дел Георгий Кунадзе сказал «Эху Москвы», что у России нет никаких рычагов давления на Черногорию для того, чтобы выдать Исмаилова, кроме экономических.

Тельман Исмаилов ранее владел Черкизовским рынком в Москве.