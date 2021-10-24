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Эксклюзив Эха 12:06, 24 октября 2021

В Калужской области несколько десятков заключенных в колонии вскрыли вены из-за условий содержания и избиений

Адвокат Юлия Чванова сообщила радиостанции «Эхо Москвы», что в Калужской области несколько десятков заключенных вскрыли себе вены из-за условий содержания и постоянных избиений.

«Накануне мне позвонила супруга одного из осужденного, который содержится в бараке ИК-3 (Калужской области) и сообщила, что этот барак в знак протеста против пыток вскрыли себе вены», — рассказала адвокат.

По словам Ю.Чвановой несколько десятков заключенных колонии вскрыли вены из-за жалоб на условия содержания и на избиения, которые начались после того, как ИК-3 возглавил Павел Николаевич Рыженков – бывший заместитель начальника владимирской ИК-3 строгого режима, известной как «Моторка», где неоднократно сообщалось, что там происходят «зверские издевательства над осужденными».

«Я несколько недель назад посещала нескольких осужденных, со мной родственники заключили соглашение, и все, кто ко мне выходил, жаловались на то, что с приходом нового начальника Рыженкова Павла Николаевича содержание в данной колонии изменилось. Со слов обратившихся, в колонии были переломаны все бараки, забрали у осужденных все личные вещи, их стали помещать в адаптационный отряд, где они подвергаются избиениям», — рассказала адвокат.

Так, добавила Ю.Чванова, по словам родственников и самих осужденных, сам Рыженков лично участвовал в избиениях.

«Один осужденный Чумаев Максим, у меня есть его заявление и акт опроса, рассказал, что 14 сентября во время обыскных мероприятий, которые происходили в ИК, он подвергся избиениям со стороны начальника Рыженкова, ..., который избивал его лежачего ногами. Поскольку проходили обыскные мероприятия, осужденный не смог обратиться в медсанчасть, потому что нельзя было никому выходить и покидать барак. Когда мероприятия закончились, он пошел в санчасть с переломанным носом, но она была уже закрыта. Осужденному стали поступать угрозы: если он пожалуется, ему пригрозили избиениями и убийством», — сказала она.

Адвокат обратилась с заявлениями в СК России, в прокуратуру по надзору, также написала жалобу на условия содержания осужденных.

«Осужденные, которые выходили ко мне, жаловались на то, что больным гепатитом и ВИЧ не оказывается никакая медицинская помощь. У них забрали все вещи, включая теплую одежду и обувь, и выгоняют их в раздетом состоянии.

Ранее этот барак объявлял голодовку в ИК-3 в течение 2-х дней, к ним вообще никто не приходил, все бездействуют. И в знак этого протеста теперь они вскрыли вены», — отметила Ю.Чванова.

Адвокат Юлия Чванова планирует во вторник поедет в колонию.


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