RT: В России собираются создать систему распознавания курильщиков в неположенных местах

В России, как утверждает телеканал RT, собираются создать систему распознавания курильщиков в неположенных местах. Будут использовать действующие камеры видеонаблюдения, рассказали в некоммерческой организации «Платформа национальной технологической инициативы». Когда планируется запустить систему, не уточняется.