RT: В России собираются создать систему распознавания курильщиков в неположенных местах

В России, как утверждает телеканал RT, собираются создать систему распознавания курильщиков в неположенных местах. Будут использовать действующие камеры видеонаблюдения, рассказали в некоммерческой организации «Платформа национальной технологической инициативы». Когда планируется запустить систему, не уточняется.
2021-10-24T12:05:16+03:00
2021-10-24T12:05:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:05, 24 октября 2021
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