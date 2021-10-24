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12:05, 24 октября 2021

RT: В России собираются создать систему распознавания курильщиков в неположенных местах

В России, как утверждает телеканал RT, собираются создать систему распознавания курильщиков в неположенных местах. Будут использовать действующие камеры видеонаблюдения, рассказали в некоммерческой организации «Платформа национальной технологической инициативы». Когда планируется запустить систему, не уточняется. 


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