Англия с сегодняшнего дня упрощает условия въезда для иностранных туристов

Туристам, которые полностью вакцинированы одобренными всемирной организацией здравоохранения препаратами, больше не придётся сдавать дорогостоящий ПЦР-тест на границе. Об этом сообщает агентство Reuters. Теперь приезжающим в Англию нужно будет в течение двух дней сдать экспресс-тест на антиген. На сайте правительства отдельно указаны производители, чьи тесты одобрены для процедуры. Власти уверяют, что эти препараты прошли испытания, они намного дешевле и дают быстрый результат. В случае, если маркер окажется положительным, туристам предоставят бесплатный ПЦР-тест, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз. Если мазок из носоглотки выявит коронавирус, то путешественнику придется отправиться на карантин. Правило касается только тех туристов, которые прибыли из стран, не входящих в так называемый «красный список». Россия на сегодняшний день находится в «оранжевой» зоне, однако ни одна из отечественных вакцин не одобрена ВОЗ.



Российские власти ранее сказали, что ожидают от ВОЗ признания вакцины «Спутник V» в течение двух месяцев.