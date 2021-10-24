Владельцы крупнейших фитнес-клубов России попросили арендодателей смягчить условия из-за режима нерабочих дней

Ассоциация операторов фитнес-индустрии предложила отменить арендную плату в регионах, где спортзалы закроют из-за локдауна, на время срока его действия. В остальных субъектах федерации уменьшить её вдвое до конца года. Об этом говорится в открытом письме представителей отрасли, которое приводит агентство ТАСС. Его подписали глава Ассоциации Ольга Киселёва и более 20-ти владельцев и руководителей крупнейших сетей и фитнес-клубов. В письме отмечается, что снижение аренды или полная её отмена помогут сохранить индустрию. Авторы письма указывают, что более чем в 30-ти регионах работа фитнес-центров уже ограничена, поскольку туда пускают по цифровому коду о вакцинации. Кое-где они закрыты. Представители крупнейших фитнес-клубов ждут двукратного падения выручки в этом месяце. Нерабочая неделя, которая продлится с 30го октября по 7е ноября, только ухудшит ситуацию, обеспокоена отрасль. Ассоциация в письме готова попросить власти освободить от земельного налога арендодателей, которые откликнутся на призыв снизить плату.

Ранее в отрасли прогнозировали многомиллионные убытки в регионах, где ужесточают ограничительные меры, связанные с коронавирусом.