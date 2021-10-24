За минувшую неделю в России коронавирусом заболели рекордные четверть миллиона человек

За минувший день опасный диагноз подтвердился у более чем 35,5 тысяч человек. Около 9% из них были без клинических проявлений заболевания. И, несмотря на то, что сегодняшние данные почти на 2 тысячи ниже предыдущих, во многих регионах ситуация остается довольно сложной. Так, в Москве, где традиционно отмечается самый высокий прирост заболевших, сегодня власти отчитались о более чем 5 тысячах подтвержденных случаях. Небольшой спад наблюдается и в Санкт-Петербурге, где за день больничные листы открыли около 3300 горожан. А вот в Подмосковье, в котором в последние недели фиксируется небольшой рост, был побит максимум заболевших с момента начала пандемии. Нынешние показатели превысили 3 тысячи человек. Кроме того, Самарская область стала четвертым регионом где за день выявляют свыше 1000 заболевших.

Всего же на сегодняшний день лечение от коронавируса продолжают почти 850 тысяч человек.

За последние 24 часа в стране зафиксировано 1072 летальных исхода. Так, в Москве уже больше недели суточная смертность постоянно растет, сегодня скончались 84 человека, еще 69 умерли в Санкт-Петербурге и 40 в Нижегородской области.

Как ранее отмечали в российском Министерстве здравоохранения, в последнее время растет число тяжелых пациентов. По словам главы ведомства, в основном это те граждане, которые о сих пор не привились от коронавируса.