В России за сутки зафиксировали 1072 смерти от коронавируса, сообщили только что в оперативном штабе. Это всего на три летальных исхода меньше, чем накануне. До этого пять дней подряд регистрировали максимумы смертей с начала пандемии. При этом в Москве смертность растет – за сутки умерли 84 пациента, накануне было 82.

В столице выявили около 5 300 новых заболевших. Вчера было свыше 7 800. В целом по России суточный прирост составил более 35,5 тысяч. Агентство ТАСС подсчитало, что за неделю выявлена почти четверть миллиона случаев заражения коронавируса, что на 14% больше, чем на прошлой неделе. Это стало новым максимумом с начала пандемии.

Сегодня же Самарская область стала четвертым регионом, где за сутки выявили более тысячи новых инфицированных. До этого такой прирост фиксировали только в Москве, Подмосковье и Петербурге. Тем временем, в Московской области впервые за два года за сутки зафиксировано больше трех тысяч инфицированных коронавирусом.

В Москве, по данным медиков, в больницах выросла доля тяжелобольных пациентов с коронавирусом. Она приближается к 80%, сообщила главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко. По ее словам, снижается средний возраст пациентов и очень активно стали болеть дети, передает «Интерфакс».