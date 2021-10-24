Центризбирком Узбекистана объявил президентские выборы состоявшимися

К 11-ти часам по местному времени явка превысила 33%. Как сообщают информагентства, глава государства Шавкат Мирзиёев пришел на избирательный участок вместе с супругой, детьми и внуками. Именно его наблюдатели считают основным фаворитом на выборах
2021-10-24T11:06:32+03:00
2021-10-24T11:06:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:06, 24 октября 2021
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