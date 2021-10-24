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11:03, 24 октября 2021

Во Владивостоке возник пожар на корабле-музее дореволюционной постройки «Красный вымпел»

Подобных судов в России всего пять. По данным МЧС, площадь возгорания составила девяносто квадратных метров. Никто не пострадал. Какой ущерб нанесен судну, не уточняется. «Красный вымпел» внесен в Список объектов культурного наследия регионального значения. 


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