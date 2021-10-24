Во Владивостоке возник пожар на корабле-музее дореволюционной постройки «Красный вымпел»

Подобных судов в России всего пять. По данным МЧС, площадь возгорания составила девяносто квадратных метров. Никто не пострадал. Какой ущерб нанесен судну, не уточняется. «Красный вымпел» внесен в Список объектов культурного наследия регионального значения.