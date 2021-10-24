Эксперты кибербезопасности выявили новый способ интернет-мошенничества, пишет издание РБК.

При помощи новой схемы злоумышленники могут взять кредит в организации экспресс-займов, отмечает РБК со ссылкой на генерального директора компании Qrator Labs. Для этого они берут паспортные данные и номера мобильных телефонов из слитых в Интернет баз данных, а затем регистрируют номер сразу на 30-40 различных ресурсах. После этого владельцу начинают массово приходить смс-сообщения с кодами для регистрации на сайтах. В результате мошенники звонят или пишут в мессенджерах своей жертве под видом техподдержки и предлагают прислать снимок экрана телефона, на который приходят оповещения.

Так как в ряде организаций, занимающихся микрозаймами, для получения кредита необходимы только паспорт и смс-код, злоумышленники оформляют деньги и указывают свой банковский счет. Вместе с тем, как отмечет газета РБК, опрошенные изданием специалисты пока не сталкивались с такой проблемой.

РБК со ссылкой на экспертов отмечает, что на кредиты, оформленные в микрозаймовых организациях, приходится около 2,5% сделок, совершенных мошенниками, большая их часть совершена через интернет.