США официально внесли россиян в реестр так называемых «бездомных» наций

В этот список попали страны, чьи граждане не могут оформить визу в своих странах.

Россия на ряду с Венесуэлой, Сомали, Сирией и еще шестью государствами теперь указана в списке «бездомных» национальностей, который составил Государственный департамент. Американское дипведомство маркирует таким образом страны, чьи граждане не могут, не выезжая за границу, получить миграционную визу в США.

В перечне указаны те государства, в которых или нет консульства Соединённых Штатов, или дипломатический персонал был сокращён настолько, что заявки на миграционные визы обрабатывать уже нельзя. В публикации на сайте Госдепа сказано, что россиянам, желающим получить этот документ, теперь следует обращаться в американское консульство в Варшаве.

Ранее посол США в России Джон Салливан отмечал, что дипмиссия в Москве больше не сможет в полной мере оказывать консульские услуги из-за нехватки персонала. Штат сократили по требованию российских властей, которые запретили посольству нанимать на работу граждан РФ и третьих стран.

Ранее Россия внесла США в список так называемых «недружественных стран». Таким образом Москва ответила на американские санкции, которые Вашингтон ввёл в апреле этого года.