Соцсеть Facebook оказалась инструментом разжигания религиозной ненависти в Индии, пишет газета Wall Street Journal. Она ссылается на внутренние документы компании. Так в конце 2019-го и начале 2020-го года число подобных публикаций выросло вдвое. Разнообразные слухи и призывы к насилию распространялись в принадлежащем Facebook мессенджере WhatsApp. В частности, это были обвинения мусульман в распространении коронавируса. После этого в столице Индии в феврале 2020-го года вспыхнули столкновения. Погибли около пятидесяти человек, более трехсот были ранены.
2021-10-24T10:34:57+03:00
2021-10-24T10:34:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:34, 24 октября 2021
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