Соцсеть Facebook оказалась инструментом разжигания религиозной ненависти в Индии, пишет газета Wall Street Journal. Она ссылается на внутренние документы компании. Так в конце 2019-го и начале 2020-го года число подобных публикаций выросло вдвое. Разнообразные слухи и призывы к насилию распространялись в принадлежащем Facebook мессенджере WhatsApp. В частности, это были обвинения мусульман в распространении коронавируса. После этого в столице Индии в феврале 2020-го года вспыхнули столкновения. Погибли около пятидесяти человек, более трехсот были ранены.