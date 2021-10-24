Публициста из Башкирии исключили из перечня террористов и экстремистов через три года после освобождения

В начале октября у Роберта Загреева закончился административный надзор, сообщает «Радио Свобода*». Российские власти считают это СМИ иностранным агентом. В 2015-м году Загреева суд признал виновным в публичных призывах к терроризму из-за опубликованной статьи. Правозащитники считают его политзаключенным. Лицам, которые попали в перечень террористов и экстремистов, блокируют имеющиеся банковские счета и запрещают открывать новые. Снимать из зарплаты они могут лишь по десять тысяч рублей в месяц на себя и каждого члены семьи, не имеющего иных доходов.

* Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом.