Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что в нерабочие дни будут проводиться спортивные соревнования

В том числе все матчи футбольного чемпионата страны и Континентальной хоккейной лиги. Вице-премьер добавил, что формат допуска зрителей будет устанавливаться в разных регионах в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, передают РИА Новости. Власти субъектов федерации сами решают, когда начинается период так называемых «нерабочих дней». В Москве он пройдет с 28-го октября по 7-е ноября. Будут закрыты торговые центры, а кафе, рестораны должны работать только навынос или на доставку. Для посещения театров и музеев потребуется цифровой код о вакцинации или перенесенном ковиде.
2021-10-24T10:33:49+03:00
2021-10-24T10:33:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 24 октября 2021
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