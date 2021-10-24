Крупнейшие сети фитнес-клубов попросили отменить арендную плату на время локдауна

В открытом письме говорится, что сейчас более чем в 35-ти регионах работа заведений ограничена – для посещения требуется цифровой код о вакцинации или перенесенном заболевании, передает ТАСС. В ряде субъектов федерации фитнес-клубы будут закрыты в период так называемых «нерабочих дней», который начнется на следующей неделе и завершится 7-го ноября.