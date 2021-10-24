Крупнейшие сети фитнес-клубов попросили отменить арендную плату на время локдауна

В открытом письме говорится, что сейчас более чем в 35-ти регионах работа заведений ограничена – для посещения требуется цифровой код о вакцинации или перенесенном заболевании, передает ТАСС. В ряде субъектов федерации фитнес-клубы будут закрыты в период так называемых «нерабочих дней», который начнется на следующей неделе и завершится 7-го ноября.
2021-10-24T10:32:02+03:00
2021-10-24T10:32:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 24 октября 2021
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