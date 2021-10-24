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10:04, 24 октября 2021

Британский колледж вернёт Нигерии статуэтку, вывезенную в колониальный период

Это первый случай репатриации культурных ценностей из королевства.

Национальная комиссия Нигерии по музеям и памятникам уже в конце месяца должна будет получить от кембриджского Jesus college статуэтку петуха из коллекции Бенинской бронзы, датируемой XVII веком. Британские войска забрали её в 1897-ом году во время экспедиции в королевство Бенин, которое располагалось на территории современной Нигерии.

Вернуть статуэтку петуха студенты Jesus college требовали с 2016-ого года. Она стояла в обеденном зале. Как сообщает «Би-Би-Си», они настаивали, что артефакт был «украден британскими войсками в ходе карательной экспедиции», и что отправить его в Африку было бы справедливо.

Английские институты еще никогда не возвращали забранные таким образом артефакты. Тем временем претензии относительно того, что Лондон украл значимые культурные ценности, предъявляет Британии целый ряд стран. Среди них – Греция, Египет, Эфиопия и Австралия.

Несколько сотен предметов, относящихся к Бенинской бронзе, хранятся и в немецких музеях. Германия пообещала начать возвращать их Нигерии в следующем году.


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