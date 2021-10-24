Власти Грузии отрицают необходимость перевода бывшего президента страны Михаила Саакашвили в гражданскую клинику

На этом настаивает личный врач политика. Саакашвили голодает в тюрьме Рустави больше 20-ти дней.

Голодовка Михаила Саакашвили переходит в критическую фазу, по словам его врача это отметили все медики, которые вчера участвовали в специальном консилиуме. Комиссию сформировал Минздрав страны. Экс-президента Грузии нужно как можно скорее госпитализировать в многопрофильную гражданскую клинику с современным оборудованием и лабораторией, объявил Николоз Кипшидзе. С этим солидарны его коллеги. Однако министр юстиции Грузии утверждает, что речи о переводе в больницу за пределами тюрьмы в Рустави на консилиуме не шло. Рати Брегадзе на своей странице в фейсбуке назвал недостоверными слова личного врача Саакашвили, добавив: «у лжи короткие ноги».

Напомним, Саакашвили тайно вернулся в Грузию незадолго до выборов в органы местного самоуправления. Он призвал сторонников дать бой действующей власти. Сразу после ареста 1 октября политик начал голодовку в тюрьме. В пятницу ему провели переливание крови из-за плохого результата анализов. Процедура, как отметил Кипшидзе, прошла в полевых условиях.

В Грузии против экс-президента возбуждён ряд уголовных дел, ему грозит несколько лет тюрьмы. До этого Саакашвили условно осудили заочно на девять лет, обвинив в злоупотреблении служебным положением и коррупции.