В Калужской области, по данным адвоката, несколько десятков заключенных вскрыли вены в знак протеста

Покончить с собой попытались сразу около 60 осужденных, пишет интернет-издание «Медиазона*» со ссылкой на адвоката Юлию Чванову. Уточняется, что одного из них пришлось увезти в больницу. Причиной протеста стали неоднократные избиения и плохие условия содержания. В частности, пишет «Медиазона», которую власти считают иноагентом, жена одного из осужденных рассказала, что у заключенных забрали теплую одежду, личные вещи и медикаменты. Изначально все они объявили голодовку, однако за два ничего так и не изменилось, поэтому они и решились на такой шаг.

Жалобы на колонию начались после того, как ее возглавил бывший зам начальника владимирской ИК-3 строгого режима Павел Рыженков. Один из заключенных рассказывал адвокату Юлии Чвановой, что новый руководитель постоянно отправляет осужденных в ШИЗО и лично избивает их.

В пресс-службе ФСИН по Калужской области «Медиазоне» сообщили, что ничего не знают о случившемся.

* "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом.