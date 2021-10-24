Госдепартамент США отнес россиян к категории «бездомные национальности»

Как передает «Интерфакс», это указано в руководстве по выдаче виз. Такой статус получают граждане тех стран, в которых у Соединенных Штатов нет консульского представительства. Россия оказалась в одном ряду с Ираном, Кубой, Ливией, Сирией и Сомали. В инструкции отмечено, что россияне могут подавать заявки на визу через посольство США в Варшаве. Ранее американское посольство в Москве сократило консульскую службу на 75% из-за требования российской стороны не нанимать сотрудников из числа граждан России или третьих стран.