В колонии под Калугой около шестидесяти заключённых вскрыли себе вены, сообщает издание «Медиазона*». Как рассказала адвокат Юлия Чванова, осужденные это сделали из-за избиений и плохих условий содержания в штрафных изоляторах. По ее словам, перед этим у них забрали все теплые вещи и медикаменты. Адвокат добавила, что заключенные голодали два дня, но на это никто не обратил внимания. В управлении ФСИН по Калужской области сказали, что об этой ситуации ничего неизвестно.
2021-10-24T09:31:12+03:00
2021-10-24T09:38:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:31, 24 октября 2021
* "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом.
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