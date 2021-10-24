В колонии под Калугой около шестидесяти заключённых вскрыли себе вены, сообщает издание «Медиазона*». Как рассказала адвокат Юлия Чванова, осужденные это сделали из-за избиений и плохих условий содержания в штрафных изоляторах. По ее словам, перед этим у них забрали все теплые вещи и медикаменты. Адвокат добавила, что заключенные голодали два дня, но на это никто не обратил внимания. В управлении ФСИН по Калужской области сказали, что об этой ситуации ничего неизвестно.

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